14日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』2時間スペシャル（毎週土曜後7：00〜後8：54）の出演アーティストが7日、発表された。稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人が、ともに音楽番組に初めて出演する。【写真】SUPER EIGHT、WEST.、Number_iなども出演稲垣、草なぎ、香取の3人は、稲垣のソロ曲「SEASONS」と草なぎと香取によるユニット・SingTuyoの新曲「眩しい未来」をスペシャルメドレーで披露する。さらに、パラス