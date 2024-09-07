第28回東海小学生バンドフェスティバルのステージパフォーマンス部門（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が7日、静岡市清水文化会館マリナートであり、愛知・岐阜・三重・長野・静岡の5県から25団体が出場した。金賞を受け、東海代表に選ばれた長野市立昭和小=2024年9月7日午後2時55分、静岡市清水文化会館マリナート、大阪フォトサービス撮影審査の結果、最優秀に贈られる朝日新聞社賞は、小諸市立野岸（長野）が受賞し、長野