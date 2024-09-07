柔道男子で五輪３連覇の野村忠宏氏（４９）が主催する「野村道場」の柔道教室イベントが７日、横浜武道館で開催された。ゲスト講師として、それぞれパリ五輪金メダリストの角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）、永瀬貴規（旭化成）、出口クリスタ（カナダ）、さらに日本男子の鈴木桂治監督が特別参加。約２５０人の子どもたちが参加したほか、保護者や一般客が約２０００人詰めかける大盛況ぶりとなった。パリ五輪の記憶も新