日本時間9月4日（水）、イタリア・ヴェネツィアで開催された『第81回ベネチア国際映画祭』コンペティション部門にて、映画『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』（通称『ジョーカー2』）の公式上映（ワールドプレミア）が行われた。 『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』ベネチア映画祭プレミアより トッド・フィリップス監督、ホアキン・フェニックス主演の映画『ジョーカー