九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は第2週第1日の7日、福岡市の今津運動公園野球場で3試合あり、九国大が8―5で福岡大を破った。3季連続優勝を狙う福岡大は今季初黒星。北九大は西南大に8―6で競り勝ち、九州大は久留米大に5―0で完勝した。