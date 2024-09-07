◆北中米Ｗ杯アジア最終予選第１戦日本７―０中国（５日・埼玉スタジアム）８大会連続Ｗ杯出場を目指すサッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）は５日、中国代表（同８７位）に７―０で大勝し、最終予選では３大会ぶりの白星スタートを切った。ＭＦ南野拓実（モナコ）は後半に２得点を挙げ、元日本代表ＦＷ高原直泰に並ぶ国際Ａマッチ２３点目。２２年カタールＷ杯に向けた最終予選は１得点と低調だった南野が“復活”した