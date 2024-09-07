【J2第30節】(アイスタ)清水 1-1(前半0-1)長崎<得点者>[清]ルーカス・ブラガ(50分)[長]マテウス・ジェズス(24分)<警告>[清]乾貴士(55分)[長]増山朝陽(74分)主審:清水勇人└J1昇格争う上位対決はドロー! 長崎がMFマテウス・ジェズス弾で先制も清水MFルーカス・ブラガが同点ゴール