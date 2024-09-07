【J3第27節】(ミクスタ)北九州 0-3(前半0-2)今治<得点者>[今]近藤高虎(13分)、マルクス・ヴィニシウス(31分)、横山夢樹(62分)<警告>[北]藤原健介(49分)[今]横山夢樹(25分)、マルクス・ヴィニシウス(45分+3)、山田貴文(49分)、阪野豊史(90分+6)主審:國吉真吾