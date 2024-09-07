第67回東北吹奏楽コンクール（東北吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の小学生の部、高校小編成の部（30人以内）、大学の部（55人以内）が7日、岩手県奥州市の市文化会館で開かれた。県立湯沢翔北高校=2024年9月7日午後3時38分、奥州市文化会館、フォトライフ撮影審査の結果、東北各県の代表18団体が出場した小学生の部は盛岡市立城北、仙台市立向陽台、伊達市立伊達（福島）が、12団体が参加した高校小編成の部は一関一（岩手）、