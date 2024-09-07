◇阪神大学野球大体大8―3関西国際大（2024年9月7日大阪市南港中央球場）大体大が4番の一打で逆転勝ちに成功した。1点を追う5回に同点とし、なおも2死満塁で4番・弓埜（ゆみの）祥太郎内野手（4年＝履正社）が決勝の2点適時打を放った。「簡単に追い込まれて、やばいなと思ったんですけど。なんとか粘って打ちました」粘りに粘った。相手の先発左腕・寺井恵太に2球で2ストライクに追い込まれたが、3球目にボールを選ん