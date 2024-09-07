陸上自衛隊第５旅団（北海道帯広市）の無人偵察機が７月、飛行訓練中に士幌町内の牧草地に墜落していたことが分かった。同旅団は事故当日に町や警察、牧草地の所有者らに報告したが、公表していなかった。現在は無人偵察機を使った訓練を中止している。事故を起こしたのは、災害発生時に被災地の情報収集などに使う「スキャンイーグル２」（全長１・７メートル、両翼幅３・１メートル、重さ２６・５キロ）。同旅団によると、７