第30回東関東吹奏楽コンクール（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が7日、宇都宮市文化会館で始まった。この日は、高校生A部門（55人以内）があり、栃木、茨城、千葉、神奈川の4県から24団体が出場した。市柏=宇都宮市文化会館審査の結果、金賞を受賞した7団体の中から幕張総合、市柏、習志野の3団体が、10月20日に同会館で開かれる第72回全日本吹奏楽コンクールの東関東代表に選ばれた。結果は次の通り。（演奏順、◎は東