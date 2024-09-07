五輪柔道史上唯一3連覇を達成した野村忠宏氏（49）が主催する柔道イベント「第10回野村道場」が7日、横浜武道館で行われ、いずれも五輪金メダリストの鈴木桂治・男子日本代表監督、男子81キロ級の永瀬貴規（旭化成）、女子48キロ級の角田夏実（SBC湘南美容クリニック）、同57キロ級の出口クリスタ（カナダ）がスペシャルゲストとして参加。5人計金メダル8個の豪華キャストが、3時間超に渡り子供たちと交流した。イベントには10