将棋のプロ棋士養成機関である奨励会の第７５回三段リーグ戦１７、１８回戦が７日、東京・将棋会館などで指され、獺ヶ口笑保人（おそがぐち・えほと）三段と吉池隆真三段が１０月１日付での四段昇段を決めた。最終成績は獺ヶ口三段が１５勝３敗、吉池三段が１４勝４敗。獺ヶ口三段は三重県熊野市出身で、現在は群馬大学医学部４年在学中。２０１３年６月に奨励会入りし、三段リーグには昨年２月の第７３回三段リーグ戦から参戦