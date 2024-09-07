【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「今後も引き続き努力してもっと素敵な舞台と音楽でお伺いする」 BABYMONSTERが『BABYMONSTER-2024 TMEA Music Festival BEHIND』と題した映像を公開した。この映像は、7月にマカオで行われた『TMEA（Tencent Music Entertainment Awards）』にBABYMONSTERが出演した際のビハインド映像。 『TMEA』は、中国最大の音楽プラットフォーム企業テンセントミュージックエンタ&#