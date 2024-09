キッズ向けカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の20周年を記念した大規模展覧会「オシャレ魔女 ラブ and ベリー展 〜オシャレまほうミュージアム〜」が、9月21日(土)から、愛知・名古屋市にある名古屋PARCOで開催される。【写真】ゲーム中の衣装も展示!イベントの詳細■音声ガイドはラブとベリー今回開催される「オシャレ魔女 ラブ and ベリー展 〜オシャレまほうミュージアム〜」は、2000年代に一世を風靡した