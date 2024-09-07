[9.7 J3第27節](Axis)※19:00開始主審:松本大<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 4 二階堂正哉DF 6 温井駿斗DF 42 金浦真樹MF 9 富樫佑太MF 14 普光院誠MF 17 小澤秀充MF 26 高柳郁弥MF 32 伊川拓MF 34 曽我大地FW 7 松木駿之介控えGK 39 櫻庭立樹DF 29 小泉隆斗MF 15 東出壮太MF 54 玉城大志FW 13 高尾流星FW 18 田中翔太FW 19 三木直土監督林健太郎[アスルクラロ沼津]先発GK 50 渡辺健太DF 3 安在達弥DF
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