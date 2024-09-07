[9.7 J2第30節](ニンスタ)※19:00開始主審:井上知大<出場メンバー>[愛媛FC]先発GK 36 辻周吾DF 6 谷岡昌DF 33 小川大空DF 37 森下怜哉MF 5 前野貴徳MF 8 深澤佑太MF 13 窪田稜MF 14 谷本駿介MF 21 パク・ゴヌMF 25 石浦大雅FW 10 松田力控えGK 1 徳重健太DF 19 尾崎優成MF 17 茂木駿佑MF 18 菊地俊介MF 24 佐藤諒FW 11 藤原悠汰FW 40 曽田一騎監督石丸清隆[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 2 ンドカ・ボニフェイスDF 3 中村拓海