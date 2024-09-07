[9.7 J2第30節](白波スタ)※19:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 1 泉森涼太DF 4 広瀬健太DF 6 渡邉英祐DF 17 星広太DF 23 岡本將成MF 8 藤村慶太MF 27 山口卓己MF 32 沼田駿也MF 34 鈴木翔大MF 46 武星弥FW 38 有田稜控えGK 13 松山健太DF 5 井林章DF 16 河野諒祐MF 20 圓道将良MF 35 中原秀人FW 9 有田光希FW 10 藤本憲明監督浅野哲也[いわきFC]先発GK 21 立川小太郎DF 2 石田侑資DF 27 堂