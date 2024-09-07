[9.7 J3第27節](サンアル)※18:00開始主審:植松健太朗<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 5 常田克人DF 17 山本龍平DF 40 樋口大輝DF 44 野々村鷹人MF 10 菊井悠介MF 15 山本康裕MF 25 中村仁郎MF 32 米原秀亮MF 41 村越凱光FW 11 浅川隼人控えGK 16 村山智彦DF 2 宮部大己DF 48 藤谷壮MF 8 住田将MF 22 佐相壱明MF 23 滝裕太FW 14 安藤翼監督霜田正浩[大宮アルディージャ]先発GK 1 笠原昂史DF 4 市原吏音DF 5