Ìîµå²òÀâ¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸µÌÚÂç²ð¤¬8·î29Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£LA¤Ç°Õ³°¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸ø³«¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸µÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÌîµ×ÊÝ·¯¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡£¥Ø¥­¥µ¥´¥ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é16Ç¯¤Ö¤ê¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¸½ºßÅÏÊÆÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦Ìîµ×ÊÝÄ¾¼ù¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë°ìËç¡£2¿Í¤Î¾Ð´é¤«¤é¡¢µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ÖÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿D