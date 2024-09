【モデルプレス=2024/09/07】JAEJOONG(ジェジュン)が設立したマネジメント会社・iNKODEより、新人ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)が10月にデビュー。9月6日、公式SNSにて4人目のメンバーが発表された。【写真】ジェジュンプロデュースアイドル、クールなビジュアルが魅力的な4人目のメンバー◆SAY MY NAME、4人目はJUNHWI(ジュニ)SAY MY NAME4人目のメンバー・JUNHWI(ジュニ)のトレーラー映像が公開された