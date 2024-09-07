近年、災害発生時のデマや偽情報が問題となっている（asaya / PIXTA）弁護士JPニュース

警視庁、災害時のSNSデマ対策を強化へ 拡散しただけで罪になる可能性も？

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 警察庁が災害時のSNS上の偽情報やデマ投稿の削除要請を盛り込んだ
  • デマを書きこむだけでは違法とは言い切れないと弁護士は説明
  • 内容によっては刑事上の責任を問われる可能性があると指摘した
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