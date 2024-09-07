NY株式6日（NY時間14:16）（日本時間03:16） ダウ平均40371.78（-383.97-0.94%） ナスダック16698.33（-429.33-2.51%） CME日経平均先物35280（大証終比：-1080-3.06%） 欧州株式6日終値 英FT100 8181.47（-60.24-0.73%） 独DAX 18301.90（-274.60-1.48%） 仏CAC40 7352.30（-79.66-1.07%） 米国債利回り 2年債 3.655（-0.089） 10年債3.712（-0.015） 30年債4.024（+