10月22日(火)に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催される『FRIENDS Vol.1 Presented by WOOSEOK』に、Aile The Shotaが出演することがわかった。 ウソク 『FRIENDS Vol.1 Presented by WOOSEOK』は、PENTAGON出身のウソクによる2024年最後の日本公演。2024年に本格的なソロ活動を開始したウソクが、初のオムニバス形式で開催するイベントだ。Aile The Shotaに続く出演者は、後日発表されるとのこと。 Aile The Shota 『FRIE