¡ÖÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¥¨¥Ó¤¬½Ï¤·¤¿¡×¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎAstell¡Ê¡÷AstellTwit¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯9·î2Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¡£¼Ì¿¿º¸Â¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ó¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ëÂç¤­¤Ê¿åÁå¤À¡£°ìÊý¡¢¿åÁå²£¤Î¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÎÃÏÌÌ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È......¤³¤Á¤é¤Ë¤â1É¤¤À¤±¡¢¥¨¥Ó¤¬¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÂÎ¿§¤Ï¿åÁå¤Ë¤¤¤ë¸ÄÂÎ¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆé¤Çè§¤Ç¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë