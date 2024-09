【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新曲「Just Like That」は、I Don’t Like Mondays.が楽曲提供! 8月26日に1stアルバム『ZOO』をリリースした北山宏光が9月6日、同作を携えた全国9都市15公演のライブツアー『HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」』を兵庫・神戸国際会館こくさいホールでスタート。満員の観客に見守られるなか、華々しく幕を開けた。 この日の公演では、新曲「Just Like That」のゲリ