¡È±Ç¤¨¤ë¡É¡Ö¸üÀÚ¤ê¡×¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¸üÀÚ¤ê¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÈ´·²¡¢µÒ¤ÎËþÂ­ÅÙ¤â¹â¤¤¡£Å¹¼ç¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤­¡¢¤É¤ó¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¸üÀÚ¤ê¥°¥ë¥á¡×¤ÇÉ¾È½¤ÎÅ¹¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê9·î6ÆüÊüÁ÷¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¾ðÊóhttps://www.ntv.co.jp/every/feature/20240906.html