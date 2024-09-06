【ニューヨーク時事】米大リーグは５日、各地で行われ、タイガースの前田はパドレス戦に２番手で登板し、１回３分の２を無安打無失点、１奪三振だった。チームは４―３で逆転勝ち。大谷のドジャースは試合がなかった。