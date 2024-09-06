【AFP＝時事】秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁さまは6日、18歳の誕生日を迎え、成年皇族となられた。誕生日に合わせて宮内庁は、7月に赤坂御用地で撮影された悠仁さまの写真を公開した。東京都内にある筑波大学付属高校（Senior High School at Otsuka, University of Tsukuba）3年生の悠仁さまは、皇位継承順位が皇嗣の秋篠宮さまに次ぐ第2位となっている。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・天皇陛下、64歳に・秋篠宮さま、58歳