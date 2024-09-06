「青汁王子」こと実業家の三崎優太さんが投稿した写真が、ネット上からさまざまな声を集めている。三崎さんは2024年8月17日、日本の株価大暴落を受け、約20億円の損失が発生したことをYouTubeで報告。「生活ができなくなるレベルではない」としながらも、家賃1700万円のマンションを退去すると報告していた。「なんでSNSで僕かわいそうでしょアピールするんだろ」三崎さんは9月5日にXで「日本にいられなくなりました」とつづりつつ