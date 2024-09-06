ファイブアローズ バスケットボールB3の香川ファイブアローズは9月23日午前10時～と10時30分～の2回、善通寺子どもライブラリー（善通寺市文京町）で、３歳以上を対象としたバスケ体験教室を開催します。 子ども用のゴールと柔らかいボールを使い、香川ファイブアローズアカデミーの別府良哉コーチが指導します。6日午後1時から受け付け開始。定員は