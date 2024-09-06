【新興国通貨】ドル人民元、昨年6月以来安値＝中国人民元 ドル人民元は8月30日の安値を割り込み、7.0843を付けた。昨年6月以来の安値圏。オフショアは30日の安値をまだ割り込んでいない。 USDCNY7.0843