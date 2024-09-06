ベネチア国際映画祭で『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』のプレミアが行われ、レディー・ガガが圧倒的なルックでレッドカーペットを魅了した。【写真】恋人マイケルとの仲睦まじいツーショット（全身ショット）PageSixによると、現地時間9月4日に行われた『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』のプレミアに、ビジネスマンの婚約者マイケル・ポランスキーと一緒に参加したガガは、ディオールのオートクチュールコレクションによる黒