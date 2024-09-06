今年4月、群馬県大泉町で、自転車に乗っていた64歳の女性がワゴン車にはねられたひき逃げ事件で、その後、意識不明の重体だった女性がきのう死亡しました。今年4月12日の午後9時35分ごろ、群馬県大泉町で「ひき逃げではないか」と通行人から110番通報がありました。警察が駆け付けたところ、女性が顔から血を流して道路脇に倒れていて、近くに自転車が倒れているのが見つかりました。警察によりますと、女性が歩道上を自転車で走っ