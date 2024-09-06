内閣府が６日発表した７月の景気動向指数（ＣＩ、２０２０年＝１００）速報値は、景気の現状を示す「一致指数」が前月より３・０ポイント上昇し、１１７・１だった。上昇は２か月ぶり。一致指数の推移を機械的にあてはめた基調判断は「下げ止まり」と据え置いた。