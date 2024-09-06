政府は梅雨前線による東北地方などでの大雨被害について「激甚災害」に指定し、国が復旧にかかる費用を支援する政令を閣議で決定しました。松村防災担当大臣「これにより、公共土木施設や農地等の災害復旧事業に対する国の補助率のかさ上げ等の特例措置が講じられることとなります」政府は山形県や秋田県を含む6月8日から7月30日までの梅雨前線による豪雨災害について、地域を限定せず激甚災害に指定しました。復旧のための