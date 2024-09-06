エービーシー・マートが４連騰。ＳＭＢＣ日興証券は５日、ＡＢＣマートの目標株価を３２００円から３３００円に引き上げた。投資評価は「２」を継続する。客単価の上昇が継続し、月次売上高は好調に推移していると指摘。一方で、２０２２年秋から月次売上高の回復が始まったことを踏まえ、業績面で下期のハードルの高さが懸念されるとの見方も示す。株価についてはボックスレンジ内での推移