リノベるは9月4日、「パワーカップルの支出に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2024年8月5日〜8月7日、配偶者との世帯年収が1,400万円以上の男女108名を対象にインターネットで行われた。○82.4%のパワーカップルは、物価高騰による家計への影響あり「Q1.最近の物価高騰があなたの家計にどの程度影響していますか」(n=108)と質問したところ、「非常に影響がある」が47.2%、「やや影響がある」が35.2%という回答となった。Q