今年７月に米カリフォルニア州で発生した山火事の様子/Josh Edelson/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）２０２４年夏の世界平均気温は観測史上、最高を記録した。猛暑の記録更新は２３年に続き、２年連続だった。欧州連合（ＥＵ）の気象情報機関コペルニクスが６日に発表したデータによると、北半球の夏にあたる６月〜８月の世界の気温は、１９４０年に観測を始めて以来、最高を記録。１９９１〜２０２０年の平均に比べると０．６９度高く