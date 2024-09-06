【モデルプレス＝2024/09/06】10月14日に北海道・グランドメルキュール札幌大通公園にて開催される北海道最大級のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2024 AUTUMN／WINTER』（略称：『サツコレ2024AW』）の出演者第4弾が解禁された。【写真】鶴嶋乃愛、ワンピースから美バストちらり◆鶴嶋乃愛・川口ゆりなら「サツコレ」出演決定今回、ゲストモデルとして、川口ゆりな、上西星来、平美乃理、鶴嶋乃愛、中村里帆、三浦理奈