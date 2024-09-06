【モデルプレス＝2024/09/06】フリーアナウンサーの森香澄やモデルのなえなのらが所属する芸能事務所のsejuが5日、公式X（旧Twitter）を通じて誹謗中傷に対する注意喚起を行った。【写真】森香澄「ヤンマガ」登場でグラビア披露◆seju、誹謗中傷に注意喚起同社は、SNSやインターネット掲示板における悪質な誹謗中傷行為について「名誉毀損行為、偽情報の拡散、著しい侮辱的表現、 殺害予告・ストーカー等の攻撃的行為、プライバシ