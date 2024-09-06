Pete Schroeder[ワシントン ５日 ロイター] - 米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）は５日、国内銀行業界は第２・四半期に増益を記録したものの、商業用不動産やクレジットカードといった分野で懸念が残っていると指摘した。ＦＤＩＣによると、経費の縮小と非金利収入の増加を背景に同四半期の銀行セクター利益は１１．４％増の７１５億ドルとなった。一方で、商業用不動産やクレジットカードの借り入れにストレスの兆しが見られる