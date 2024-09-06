SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは対義語に関するクイズです。空欄に当てはまる対義語は何でしょうか？■気になる解答は… 空欄に当てはまる対義語は……「白昼」でした！パッと答えられましたか？YouTubeではクイズの動画を配信中！ ぜひ遊びにきてください♪こちらをクリックするとチャンネルに飛べます