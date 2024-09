アメリカを拠点とするサービスを利用して、ウクライナ政府機関のネットワークにマルウェアを配布したとして、メリーランド州地方検察がロシア在住の6人を起訴しました。この6人のうち5人は、ロシア連邦軍参謀本部情報総局(GRU)のメンバーであることがわかっています。Office of Public Affairs | Five Russian GRU Officers and One Civilian Charged for Conspiring to Hack Ukrainian Government | United States Department of