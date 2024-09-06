京都府の菓子卸・相互は8月29日、都ホテル京都八条で秋季見本市を開催。メーカー65社が出展、得意先60社約150人が来場した。今回、特に注力したのが地域メーカーの商材。商品部の江川野朗部長はその狙いについて「地域商材は値段が上がっても、思っているほど落ちていない。ピンポイントでも導入されると売上に貢献でき、得意先とわれわれの利益にもつながる」と説明する。飴の吉岡製菓所（北九州市）は新製品「THE AME」を紹介。