ゴディバ(GODIVA)は、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「ショコリキサー ロイヤルミルクティー」を、2024年9月20日(金)から10月31日(木)までの期間限定で、全国のショコリキサー取扱店にて販売する。鹿児島産紅茶パウダーを使って“ロイヤルミルクティー”風味に「ショコリキサー ロイヤルミルクティー」は、ホワイトチョコレートのミルキーな甘みと和紅茶の風味の織りなすハーモニーを楽しめる期間限定のチ