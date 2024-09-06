エコムが３日ぶりに反発している。同社は５日取引終了後、２５年７月期通期の単独業績予想を公表。営業利益の見通しは前期比４．３％増の３億２５００万円とし、期末一括配当計画を前期比２円増配の３０円としていることが好感されているようだ。 売上高は同７．４％増の２６億５０００万円を見込む。カーボンニュートラルに対応したオーダーメイド型製品や省エネ改造工事の提案強化、アライアンス