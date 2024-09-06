小泉進次郎元環境大臣（43）が5日、自民党総裁選への出馬会見を行った。妻はフリーアナウンサーの滝川クリステル（46）。夫が総裁選を勝ち抜き、総理の座を獲得できれば、妻は一国のファーストレディーとなる。また、女性が総理の座に就けば、その夫はファーストジェントルマンとなる。日本では女性の首相は誕生していないため、過去のファーストレディーを振り返ると、元女優は民主党政権の鳩山由紀夫元首相の妻、鳩山幸さ