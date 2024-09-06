奈良県警と県信用金庫協会は１０日から、６５歳以上の利用者に対して、キャッシュカードを使ったＡＴＭでの引き出しを一部制限する。県内では特殊詐欺被害が相次いでおり、対策を強化する。実施するのは奈良、大和、奈良中央の３信用金庫。引き出し制限の対象は、６５歳以上の利用者で、取引している信用金庫以外の金融機関のＡＴＭで１年以上カードでの引き出しがない場合、引き出し額を１日あたり２０万円までに制限する。